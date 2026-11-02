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Жовтень у Києві був одним із найтепліших за історію метеоспостережень: які температури фіксували

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
63
Жовтень у Києві був одним із найтепліших за історію метеоспостережень: які температури фіксували
Найхолоднішим днем стало 28 жовтня. Джерело: magnific

Жовтень 2026 року в Києві став шостим найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Середньомісячна температура повітря становила +11,8 °C, що на 3,2 °C вище за кліматичну норму.

Найвищу температуру зафіксували 8 жовтня, коли повітря прогрілося до +24,2 °C. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Якою була середньомісячна температура в Києві у жовтні

За даними об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря у жовтні становила +11,8 °C.

Цей показник перевищив кліматичну норму на 3,2 °C. У рейтингу найтепліших жовтнів за весь період метеорологічних спостережень, який ведуть із 1881 року, цьогорічний місяць посів шосте місце.

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Коли у столиці було найтепліше та найхолодніше

Найвищу температуру повітря в жовтні зафіксували 8 числа. Тоді стовпчики термометрів піднялися до +24,2 °C.

Найхолоднішим днем стало 28 жовтня. Під ранок мінімальна температура повітря знизилася до +5,3 °C.

Скільки опадів випало в Києві за місяць

За даними обсерваторії, на проспекті Науки протягом жовтня випало 56 мм опадів.

Це становить 122% місячної норми.

Жовтень у Києві був одним із найтепліших за історію метеоспостережень: які температури фіксували

Інфографіка. Джерело: facebook.com/CGO.Official

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що цього року, за прогнозами метеорологів, зима в Україні буде теплою. Про це свідчать всі показники, які фіксують на метеостанції "Пожижевська" в Карпатах.

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