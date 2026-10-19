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Заразились майже 4 тис. дітей: у Києві зафіксували збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
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Заразились майже 4 тис. дітей: у Києві зафіксували збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ
У Києві зафіксували збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ

У Києві за 42-й тиждень 2026 року зареєстровано понад 7,3 тисячі нових випадків захворюваності на грип та ГРВІ. Кількість хворих, порівняно з попереднім тижнем, збільшилася на 4%.

Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", передає пресслужба КМДА. Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту.

Ситуація із захворюваністю

"У столиці за 42-й тиждень 2026 року зареєстрували 7 352 нові випадки захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19. Показник захворюваності склав 249,02, що на 54,5% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 4,0% – за рахунок дитячого і дорослого населення", – йдеться в повідомленні.

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Як уточнили в КМДА, зокрема, протягом тижня захворіли 3 940 дітей і 3 412 дорослих. Серед школярів зареєстровано 2 105 випадків. На COVID-19 захворіли 7 дорослих осіб.

Заразились майже 4 тис. дітей: у Києві зафіксували збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ

У Києві зафіксували збільшення кількості пацієнтів із грипом та ГРВІ. Джерело: kyiv.cdc.gov.ua

До медичних закладів госпіталізували 40 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 16 дітей. Серед хворих на COVID-19 госпіталізовано 2 дорослих. На щастя, за тиждень летальних випадків не зареєстровано.

Як повідомляв OBOZ.UA, після перенесеного COVID-19 в організмі людини можуть активізуватися "сплячі" віруси. Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Nature, свідчить, що у сумнозвісного постковіду з’явилася чергова проблема.

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