Йому було лише 25: на фронті загинув поліцейський з Київщини Ігор Колосов. Фото

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув поліецйський полку поліції особливого призначення Київської області 25-річний Ігор Колосов. Життя мужнього захисника України обірвалось 30 вересня 2026 року.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Поліцейський полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Київській області сержант поліції Ігор Колосов загинув під час бойового зіткнення з противником на Харківщині. Йому було лише 25 років", – йдеться в повідомленні.

Герой народився в Енергодарі Запорізької області. У 2024 році долучився до лав полку поліції особливого призначення Київщини та став на захист України.

На жаль, 30 вересня, під час виконання бойового завдання на Харківщині, Ігор загинув під час бою з ворогом

"Він лише починав будувати своє життя, мріяв про професійне майбутнє, мав плани й цілі. В Ігоря Колосова залишилася мати. Тепер їй доведеться берегти пам’ять про сина замість того, щоб бачити, як він будує своє життя", – додали в поліції.

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Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.