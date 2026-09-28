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Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read3 хв
icon 1,4 т.
Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото
В області працювали сили ППО
Джерело: МВС

Країна-терорист РФ протягом 27 вересня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є загиблі та постраждалі, було пошкоджено 21 цивільний об’єкт.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними БпЛА. За останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти. На жаль, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали", – йдеться в повідомленні.

Очільник Київської ОВА уточнив, що за останню добу ворог пошкодив 21 цивільний об’єкт у 5 районах області. Броварський район – 2 складські та 2 адміністративні приміщення, Бучанський – приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.

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Фастівський район – виробниче приміщення та 6 транспортних засобів, Бориспільський – 1 транспортний засіб, Білоцерківський – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.

На російський терор також відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. На жаль, є загиблі. На Київщині вбито двоє людей, один із них – громадянин Азербайджану. Мої співчуття рідним і близьким", – додав Зеленський.

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Об 11:30 понеділка, 28 вересня, очільник КОВА повідомив, що в одному з населених пунктів Броварського району внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці працюють рятувальники. В іншому населеному пункті району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Пожежу ліквідовано.

Згодом Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено складську будівлю у Броварському районі. Проведено радіаційну та хімічну розвідку. Пожежу локалізовано. Рятівники ДСНС продовжують гасіння. Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини "аміак NH3". По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає.

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Є загиблі та постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину, є незначний витік аміаку. Фото

Ворог знову атакував столичний регіон.

Джерело: ДСНС Київщини

Він додав, що при таких концентраціях може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні. Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання.

До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Кондиціонери варто вимкнути, якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

Як писав OBOZ.UA, російські війська вночі та вранці 28 вересня знову били по Києву. Наслідки атаки зафіксовано у кількох районах, в одному з них спалахнула пожежа на АЗС.

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