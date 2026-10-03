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Як працюють мости у Києві під час повітряної тривоги: свіжі дані

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 852
Як працюють мости у Києві під час повітряної тривоги: свіжі дані
У Києві змінили правила руху мостами під час повітряних тривог

У Києві затвердили нові правила щодо обмежень руху транспорту мостами через річку Дніпро під час повітряної тривоги. Зокрема, це стосується Південного шляхопроводу.

Про це повідомили в пресслужбі Київської військової державної адміністрації. Містян закликали не ігнорувати повідомлення про небезпеку.

Що відомо

"Інформація щодо обмеження руху транспорту мостами через річку Дніпро під час повітряної тривоги. Південний міст – під час повітряної тривоги рух з лівого на правий берег здійснюється без обмежень. Водночас рух із правого на лівий берег обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення сигналу повітряної тривоги, після чого відновлюється", – йдеться в повідомленні.

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У КМВА додали, що виїзд на міст у напрямку з правого на лівий берег здійснюється зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

Крім того, Подільсько-Воскресенський міст – у разі оголошення або відбою повітряної тривоги рух транспорту припиняється в обох напрямках на 15 хвилин. Після цього рух відновлюється в повному обсязі.

Північний міст, Дарницький, Метро, Патона – рух без обмежень.

"Просимо враховувати зазначену інформацію під час планування поїздок. Дякуємо за розуміння". – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у п’ятницю, 2 жовтня, було проведено засідання Ради оборони Києва. Воно стосувалось забезпечення функціонування столиці в умовах постійних руйнівних атак ворога, роботи мостів та "зеленої" гілки метро.

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