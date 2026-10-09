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Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 2,1 т.
Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото
Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року

Восени 1941 року центр Києва був фактично знищений вибухами, організованими радянською владою. Завдяки старим фотографіям можна побачити, який вигляд мав Хрещатик у ті дні.

Знімки опублікували у спільноті "Клуб корінного киянина" в соцмережі threads. Після закінчення війни відновлювальні роботи в столиці тривали до початку 1950-х.

Що відомо

"Хрещатик. Вересень 1941 року. Головна вулиця по суті просто перестала існувати... Як стало відомо згодом, вибухові (на радіокеруванні) пристрої були закладені при відступі червоної армії з міста. Така ж доля чекала і нинішню Парламентську бібліотеку, Будинок Вчителя, Оперу та інші споруди, але їх вчасно розмінували", – йдеться в повідомленні.

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На опублікованих знімках, колиризовиних та відновлених за допомогою ШІ, можна побачити яким був Київ у і страшні дні.

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Хрещатик та центр Києва після вибухів восени 1941 року. Джерело: kyiv_klab

Зазначимо, 19 вересня 1941 року, під час Другої світової війни, після 78 днів оборони Київ покинули радянські та захопили німецькі війська. Місто на два роки стало адміністративним центром Київського генерального, міського та сільського округів.

6 листопада 1943 року радянська влада повернула собі столицю України. Місто сильно постраждало, зокрема через підриви, які здійснили радянські партизани.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.

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