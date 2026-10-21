''Вона мала жити, мріяти, кохати'': внаслідок ракетного улару РФ по Києву загинула 21-річна Мар’яна Токарчук. Фото

Внаслідок російського ракетного удару по Києву загинула Мар’яна Токарчук. Життя 21-річної дівчини обірвалось у Деснянському районі у ніч на 19 жовтня.

Відео дня

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила мама дівчини Тетяна Токарчук. Вічна пам'ять жертві російського терору.

Що відомо

"З невимовним болем у серці повідомляю страшну звістку. Моя люба донечка, Токарчук Мар’яна Олександрівна, трагічно загинула внаслідок ракетного удару в Києві, отримавши осколкові поранення… Немає слів, щоб описати цей біль. Немає слів, щоб прийняти те, що моя дитина більше не поруч. Це горе, яке неможливо осягнути, і біль, із яким неможливо змиритися", – написала Тетяна.

Як повідомили в Деражненській об’єднаній територіальній громаді, життя 21-річної дівчини обірвалося у ніч на 19 жовтня.

РЕКЛАМА

"Вона мала жити, мріяти, кохати, створювати родину та творити майбутнє нашої України. Їй би ще цвісти, радіти кожному новому світанку, але ворожа атака вмить перервала всі надії та сподівання. Жорстокий ворог забрав люблячу доньку, світлу й добру людину, чиє серце так рано перестало битися", – додали в громаді.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у неділю ввечері, 18 жовтня, Росія розпочала атаку на Київ різними видами озброєння, зокрема балістикою. На жаль, є загибла та постраждалі, зафіксовано пошкодження.