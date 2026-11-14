Вночі мороз та без опадів удень: прогноз погоди по Києву та області на 15 листопада

У Київській області в неділю, 15 листопада, синоптики прогнозуютьмінливу хмарність, вдень без опадів. Вночі в регіоні мороз, а вдень повітря максимально прогріється до +8°С.

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Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 15 листопада по території Київщини. Мінлива хмарність. Без опадів. Температура по області вночі від 3°С тепла до 2°С морозу, вдень 3-8°С тепла; у Києві вночі близько 0°С, вдень 5-7°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві вдень +4°С… +6°С; Миронівка +5°С… +7°С; Фастів +4°С… +6°С; Яготин +5°С… +7°С; Баришівка +5°С… +7°С; Бориспіль +5°С… +7°С та Вишгород +4°С… +6°С.

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, ранок у Києві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

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