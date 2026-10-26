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Вірний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Валерій Пожидаєв. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
858
Вірний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Валерій Пожидаєв. Фото
Валерій Пожидаєв. Вічна пам'ять і слава Герою

На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Валерій Пожидаєв. Життя захисника України обірвалось 17 жовтня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Білоцерківської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Білоцерківська громада отримала ще одну сумну звістку – загинув наш земляк, старший солдат Валерій Пожидаєв (1972 року народження)", – йдеться в повідмоленні.

Захисник України служив інспектором прикордонної служби 2 категорії 3 прикордонної комендатури швидкого реагування однієї з військових частин. На жаль, він загинув 17 жовтня 2026 року при веденні бойових дій з підрозділами держави агресора поблизу населеного пункту Хлібороб Шосткинського району Сумської області.

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Вірний син України: на фронті загинув військовий з Київщини Валерій Пожидаєв. Фото

Валерій Пожидаєв. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/bmrada/26673

Він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу.

"Схилимо голови у скорботі… Співчуття рідним та близьким", – додали в пресслужбі.

Герої війни в Україні

На Донеччині 19 грудня 2024 року під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Олександр Брушківський. Він віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

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