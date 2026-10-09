Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Любомир Свідерський. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Забуяння Київської області Любомир Свідерський. Життя мужнього українського воїна обірвалось 19 червня 2025 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив макарівський селищний голова Вадим Токар.

Сумна звістка

"19 червня 2025 року, на Краматорському напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув уродженець Забуяння, старший солдат Любомир Олегович Свідерський", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 16 серпня 1988 року у селі Забуяння на Макарівщині. На весні 2022 року став на захист територіальної цілісності та незалежності. Від 2024 року старший солдат Любомир Свідерський ніс службу як номер обслуги 2-го кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки спеціального призначення.

Герой з честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас.

"Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України. На нього з Перемогою чекали рідні та близькі", – додав Токар.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Микола Скрипка. Серце хороброго воїна зупинилось 5 травня 2024 року.