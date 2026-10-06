Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Анатолій Петровський. Фото

На Волноваському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижин Київської області Анатолій Петровський. Життя захисника України обірвалось 9 червня 2025 року.

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Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив макарівський міський голова Вадим Токар.

Сумна звістка

"9 червня 2025 року, на Волноваському напрямку, внаслідок штурмових дій ворога, загинув мешканець Мотижина, старший солдат Анатолій Миколайович Петровський", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 6 лютого 1977 року в селі Мотижин на Макарівщині. У грудні 2022 року став на захист територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Воїн служив стрільцем-помічником гранатометника.

Він з честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас.

"Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України. На нього з Перемогою чекали рідні та близькі", – додав Токар.

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