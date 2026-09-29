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Віддав своє життя за Україну: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Лапенко. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 853
Віддав своє життя за Україну: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Лапенко. Фото
Сергій Лапенко. Вічна пам'ять і слава Герою

На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухова Київської області Сергій Лапенко. Життя українського воїна обірвалось 6 жовтня 2024 року.

Про це повідомили в пресслужбі Обухівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Знову громада зустрічає Героя, який повертається додому на щиті… Лапенко Сергій Леонідович – солдат, помічник гранатометника 2-го відділення взводу оперативного призначення батальйону оперативного призначення 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука "Рубіж", – йдеться в повідомленні.

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Герой народився 7 липня 1992 року в селищі Зелений Гай Волноваського району Донецької області. Його життя обірвалося 6 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області під час виконання бойового завдання.

Віддав своє життя за Україну: на фронті загинув військовий з Київщини Сергій Лапенко. Фото

Сергій Лапенко. Вічна пам'ять і слава Герою.

Джерело: Обухівська міськрада

Він віддав своє життя за Україну, за її свободу і за право кожного з нас жити на своїй землі. Лише тепер, майже через два роки після загибелі, він повертається додому, щоб востаннє знайти спокій на рідній землі.

"Висловлюємо щирі співчуття мамі Юлії Миколаївні, сину Олександру, доньці Меланії, сестрі Діані, колишнім дружинам Олександрі та Євгенії, вітчиму Віталію Федоровичу, усім рідним і близьким, друзям та побратимам Сергія", – додали в міськраді.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з Борисполя Київської області Юрій Мороз. Серце мужнього захисника України зупинилось 19 вересня 2026 року.

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