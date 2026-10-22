Від 700 до 1400 грн за поїздку: у Києві ціни на таксі ''злетіли'' до небес. Фото

У Києві в четвер, 22 жовтня, через обмеження руху метро по Північному мосту після атаки РФ злетіли ціни на послуги таксі. Зокрема, вартість окремих поїздок з лівого на правий берег міста досягає майже 1400 гривень.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA. У місті спостерігаються затори.

Що відомо

Так, у ніч на 22 жовтня Росія вкотре завдала удару по Києву за допомогою балістики та дронів. Внаслідок атаки було пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через це рух потягів "зеленої" гілки через шляхопровід тимчасово зупинили.

Цей фактори одразу спричинив транспортний колапс, який вплинув на вартість послуг служб таксі. Щоб доїхати з Харківського масиву на правий берег, зокрема до Хрещатика, пасажирам необхідно заплатити від 700 до майже 1400 гривень, в залежності від виду машини.

Варто додати, що за інформацією патрульної поліції, рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Що передувало

Увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву, які тривали всю ніч. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є жертва, постраждалі та руйнування.

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок російської атаки уніч на 22 жовтня тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста. На дорогах міста утворився транспортний колапс.