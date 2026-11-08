В Києві оприлюднили схему руху проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Мапа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Хто і як міг вивести з України десятки мільйонів через криптовалютуКриптовалюта та банк ексголови НБУ: хто та як міг вивести з України десятки мільйонівЦіна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в УкраїніЦіна війни: хакери, які зламали Росстат, назвали точну кількість росіян, убитих в УкраїніСергій РябковПутін відправляє на переговори з Україною чиновника, який у 2021 році висував ультиматуми НАТО і США – ISWДе дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Де дивитися Світоліну проти росіянки на WTA Finals. Розклад трансляцій матчу Підсумкового турніру-2026Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"Супертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. ВідеоСупертяжа-чемпіона з Москви побили турецькі вболівальники прямо в рингу за мерзенну витівку після бою в Стамбулі. ВідеоЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіЦей знак зодіаку переживе болісне розчарування у листопадіУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоУнікальна українська чемпіонка відмовилася виступати за Україну, змінила громадянство й завоювала для нової батьківщини три медалі чемпіонату світу з важкої атлетики. ВідеоНа Землі вирує магнітна буря червоного рівня: коли закінчитьсяНа Землі вирує магнітна буря червоного рівня: коли закінчитьсяПовний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. ВідеоПовний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Києві оприлюднили схему руху проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Мапа

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
795
В Києві оприлюднили схему руху проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Мапа
Північний міст у Києві. Ілюстративне фото.

У Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував відповідну мапу.

В Києві оприлюднили схему руху проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Мапа

Тимчасова схема руху проспектом Шухевича. Джерело: Патрульна поліція Києва

Згідно з мапою, водіям легкових автомобілів потрібно повернути праворуч поблизу торгового центру, об'їхати цю ділянку у зворотному напрямку та виїхати на Подільський мостовий перехід.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
16,8 т.
Майже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фото
16,8 т.
Майже немає дерев: який вигляд мав правий берег Києва у 1870-х роках. Архівне фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
2,2 т.
Вранці ожеледиця та без опадів удень: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада
2,2 т.
Вранці ожеледиця та без опадів удень: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
6,3 т.
У Києві повністю перекрили Північний міст після атаки ворога: як працює громадський транспорт. Відео
6,3 т.
У Києві повністю перекрили Північний міст після атаки ворога: як працює громадський транспорт. Відео

Для вантажного транспорту організували місце для розвороту на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Звідти водії мають їхати у зворотному напрямку та повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Наприкінці допису Білошицький зазначив, що патрульні стежать за безпекою дорожнього руху, а про зміну напрямку руху повідомляють тимчасові дорожні знаки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок російської атаки в ніч проти 7 листопада Північний міст у Києві повністю закрили для руху транспорту в обох напрямках. Унаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття, контактну тролейбусну лінію та лінію електропередач. На місці працювали дорожники й комунальники.

Через перекриття також змінили маршрути громадського транспорту: автобуси, які раніше курсували Північним мостом, спрямували в об'їзд через Подільський мостовий перехід.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіПівнічний містКиївтранспортОлексій БілошицькийОлексій Білошицький
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!