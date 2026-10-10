У трьох районах Києва запрацювали пункти незламності: Вигівський розповів подробиці. Фото

У трьох районах Києва, через відключення світла і перебої з роботою комунальної інфраструктури, ДСНС оперативно організувало роботу пунктів незламності. Тут містяни можуть підзарядити гаджети та отримати доступ до Wi-Fi.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. У столиці також посилено охорону громадського порядку.

Що відомо

"У звʼязку зі складною ситуацією в Києві через відключення світла і перебої з роботою комунальної інфраструктури доручив ДСНС України невідкладно організувати в столиці місця для надання допомоги громадянам. Рішення ухвалено після ранкової селекторної наради під головуванням президента України", – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, перші намети вже розгорнуто в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах столиці. У разі потреби кількість таких пунктів як у Києві, так і в інших регіонах буде збільшено.

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У встановлених наметах ДСНС громадяни можуть підзарядити гаджети та отримати доступ до Wi-Fi. Вигівський наголосив, що посилено охорону громадського порядку – у темний час доби буде збільшено на вулицях кількість патрулів Національної поліції та Національної гвардії.

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"Окремо сьогодні доповів премʼєр-міністру України про допомогу наших підрозділів у захисті обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема мостів. Докладаємо максимум зусиль, щоб плани росіян паралізувати столицю залишилися безуспішними", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні 10 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 і охоплюватимуть від однієї до двох черг. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть упродовж усієї доби.