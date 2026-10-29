У мережі показали, який вигляд мав Київ у 1843 році на малюнку Тараса Шевченка. Фото

Як відомо, український поет, прозаїк, мислитель Тарас Шевченко залишив нам у спадщину серію малюнків з видами Києва. На одному з них, на жаль, незавершеному, можна побачити, який вигляд мав правий берег столиці в 1843 році.

Відео дня

Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У ніша дні ця місцевість не сильно змінилась.

Що відомо

"Малюнок 1843 року, з архіву Тараса Шевченка. Невідомо чому Кобзар не домалював повністю, але місцевість одразу упізнається", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити правий берег Києва та упізнати Києво-Печерську лавру. Судячи з усього, можна припустити, що Тарас Григорович малював, перебуваючи в районі колишньої Передмостової слобідки (нинішній Гідропарк).

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Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.