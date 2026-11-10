У мережі показали, який вигляд мав Дарницький вокзал у 1910- роках. Старовинна листівка

Дарниця в Києві вперше у документах згадується 1509 року. На початку 20-го століття це було відоме дачне селище та місце відпочинку мешканців столиці, на вокзал якого можна було приїхати потягом.

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Стару світлу опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні ця місцевість виглядає інакше.

Що відомо

"1910-ті. Старий Дарницький вокзал. На той час з Дарниці на Київ ходили як поїзди так і трамваї. Такий собі романтичний маршрут з міста в передмістя. Це листівка, яку можна було відписати і відправити друзям", – йдеться в повідомленні.

Дарниця – історична місцевість Києва на лівому березі Дніпра. У XIX столітті належала до Броварської волості Остерського повіту Чернігівської губернії і була дачною місцевістю з віковим сосновим лісом. У писемних джерелах згадується з 1509 року в рішенні крайового суду у справі між Микільським та Печерським монастирями Києва. На той час тут протікала річка Дарниця.

На початку минулого століття Дарниця перетворилася на одне з найкращих дачних селищ завдяки побудованій тут залізничній станції, сосновим лісам і чистому повітрі.

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