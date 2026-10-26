У мережі показали, який вигляд мав Андріївський узвіз близько 150 років тому. Архівне фото

Андріївський узвіз є однією з найбільш впізнаваних локацій Києва. Завдяки старому фото ми можемо побачити, який вигляд він мав 150 років тому.

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Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні ця місцевісь сильно змінилась.

Що відомо

"1870-ті роки. Андріївський узвіз. Досить скромні будиночки, але затишно. Тим більше що можна щодня милуватись храмами, прямо з вікна", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити не тільки сам узвіз, а також Андріївську церкву та храм, який був знищений радянською владою у 1936 році. Він був збудований на фундаменті Десятинної церкви у ХІХ столітті.

Андріївський узвіз – узвіз в Подільському районі міста Києва. Пролягає від Контрактової площі до Володимирської та Десятинної вулиць. Його верхня частина виникла на шляху, який вже за часів Київської Русі зв'язував Старий Київ (Гору) із Подолом.

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Трохи історії столиці

Старі фотографії дають можливість побачити столицю України, якої вже, на жаль, не має. Зокрема, який вигляд у 1915-му році мала головна вулиця Києва – Хрещатик.

Як повідомляв OBOZ.UA, вулиця Володимирська є невід’ємною частиною історії Києва та однією з найстаріших у місті. Завдяки старій фотографії ми можемо побачити, який вигляд вона мала у 1920-х роках.

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