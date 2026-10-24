У мережі показали, який вигляд мала одна з найстаріших вулиць Києва у 1920-х роках. Архівне фото

Вулиця Володимирська є невідємною частиною історії Києва та однією з найстаріших у місті. Завдяки старій фотографії ми можемо побачити, який вигляд вона мала у 1920-х роках.

Відео дня

Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. Вона виникла не пізніше кінця X століття.

Що відомо

"1920-ті роки. Вулиця Володимирська. Старовинна вулиця, по якій ще князі їздили з Дитинця на поля брані", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити історичну забудову цієї вулиці, а також трамвайну лінію, кінцева зупинка якої, зокрема, знаходилась на Софійській площі – біля пам’ятника Богдану Хмельницькому.

Володимирська – одна із найдавніших вулиць міста Києва. Частина вулиці від Бабиного торжку (Десятинної церкви) до Софійських воріт виникла не пізніше кінця X століття.

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Після спорудження на початку XI століття Софійського собору та близько 1037 року – Золотих воріт досягла тодішньої межі міста – Золотих воріт. Пролягала через найдавніші частини Києва – Місто Володимира та Місто Ярослава.

Трохи історії столиці

Старі фотографії дають можливість побачити столицю України, якої вже, на жаль, не має. Зокрема, який вигляд у 1915-му році мала головна вулиця Києва – Хрещатик.

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