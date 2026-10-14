У мережі показали, який вигляд мала одна з найдавніших площ Києва у 1870-х роках. Архівне фото

Старі фотографії дають можливість побачити столицю України, якої вже, на жаль, не має. Зокрема, який вигляд 1870-х роках мала одна з найдавніших площ Києва – Поштова.

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Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні ця локація виглядає зовсім інакше.

Що відомо

"1870-ті. Поштова площа. Внизу це нинішня Набережна, зверху Володимирський узвіз", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в спільноті, у ті далекі часи тут причалювали баржі, кораблі, пароми та човни з товарами, і після розвантажування розводились по місту.

Варто додати, що саме фото підписано, як "Вид на Царський сад з Подолу" – йдеться про нинішній Хрещатий парк, який розташований поблизу Європейської площі, на схилах Дніпра, вздовж Володимирського узвозу

Поштова площа – одна з найдавніших площ Києва. Археологічні дослідження виявили, що торговельні поселення були тут ще в IV столітті. За часів Київської Русі, ймовірно, на ній розміщувалося одне з восьми київських торговищ, що згадуються в літописах.

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