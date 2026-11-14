У мережі показали, який вигляд мала Бессарабська площа Києва у 1920-х роках. Рідкісне фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийСША вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу, – ЗеленськийЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розклади24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відео24-річний захисник знищив реактивний дрон кулеметною чергою: момент потрапив на відеоРосія атакувала Київ та область: є пошкодження. Усі подробиціРосія атакувала Київ та область: є пошкодження. Усі подробиціНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьНа Закарпатті мобілізували 50-річного студента з відстрочкою, той пішов до суду: чим все скінчилосьМальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної ІрландіїМальдера виключив футболістів "Шахтаря" та "Динамо" зі збірної України на матч проти Північної ІрландіїЗруйнована будівля, уламки та ноутбук Acer на передньому планіУкраїнка здала ноутбук на ремонт, але його знищила російська ракета: суд ухвалив несподіване рішення у справі проти ComfyРецепт пирогаСитний і дуже смачний пиріг "дабл-чізбургер": багато начинки й мало тістаУ скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворотУ скандалі з поверненням Росії у світовий хокей стався новий поворот
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У мережі показали, який вигляд мала Бессарабська площа Києва у 1920-х роках. Рідкісне фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
150
У мережі показали, який вигляд мала Бессарабська площа Києва у 1920-х роках. Рідкісне фото
Бессарабська площа. Джерело: Вікіпедія

Бессарабська площа виникла на початку XIX, і є невід’ємною частиною історії Києва. У 1920-х роках тут пролягали трамвайні колії, а рух був досить жвавим.

Світлини та історію опублікували у спільноті "Спрага: у Києві цікаво" в соцмережі Facebook. Ця локація змінилась за близько 100 років.

Що відомо

"Київ. Бесарабка. 1920-ті роки. Цікаво наскільки добре по цьому фото впізнається місцевість та час зйомки?", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити, що раніше через площу пролягало кілька трамвайних ліній, на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик знаходилась зупинка громадського транспорту, а рух у центрі столиці був доволі жвавим.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
705
Пориви вітру та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 14 листопада
705
Пориви вітру та прохолодно: прогноз погоди по Києву та області на 14 листопада
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
621
Тепло повернеться: прогноз погоди для Києва на області на наступні п’ять діб
621
Тепло повернеться: прогноз погоди для Києва на області на наступні п’ять діб
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
11,8 т.
Скільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількість
11,8 т.
Скільки будинків у Києві залишаються без опалення: Кличко уточнив кількість
У мережі показали, який вигляд мала Бессарабська площа Києва у 1920-х роках. Рідкісне фото

Київ. Бесарабка. 1920-ті роки. Джерело: Спрага: у Києві цікаво

Бессарабська площа – площа у Шевченківському районі міста Києва, місцевість Бессарабка. Розташована між Хрещатиком, бульваром Тараса Шевченка, Великою Васильківською вулицею, Крутим узвозом і Басейною вулицею.

У мережі показали, який вигляд мала Бессарабська площа Києва у 1920-х роках. Рідкісне фото

Бессарабська площа. Джерело: Вікіпедія

Виникла на початку XIX ст. як торговельний майдан поблизу міської застави, куди Васильківським шляхом приїздили торговці з півдня України та Бессарабії (Молдови).

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.

Схожі теми
історія КиєваНовини Києва та Київської областіКиївІсторіяІсторія України
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!