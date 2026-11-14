У мережі показали, який вигляд мала Бессарабська площа Києва у 1920-х роках. Рідкісне фото

Бессарабська площа виникла на початку XIX, і є невід’ємною частиною історії Києва. У 1920-х роках тут пролягали трамвайні колії, а рух був досить жвавим.

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Світлини та історію опублікували у спільноті "Спрага: у Києві цікаво" в соцмережі Facebook. Ця локація змінилась за близько 100 років.

Що відомо

"Київ. Бесарабка. 1920-ті роки. Цікаво наскільки добре по цьому фото впізнається місцевість та час зйомки?", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити, що раніше через площу пролягало кілька трамвайних ліній, на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик знаходилась зупинка громадського транспорту, а рух у центрі столиці був доволі жвавим.

Бессарабська площа – площа у Шевченківському районі міста Києва, місцевість Бессарабка. Розташована між Хрещатиком, бульваром Тараса Шевченка, Великою Васильківською вулицею, Крутим узвозом і Басейною вулицею.

Виникла на початку XIX ст. як торговельний майдан поблизу міської застави, куди Васильківським шляхом приїздили торговці з півдня України та Бессарабії (Молдови).

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.