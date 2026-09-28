У мережі показали, як виглядала знищена радянськими диверсантами Києво-Печерська лавра у 1941-у році. Фото

Восени 1941 року на території Києво-Печерської лаври стався вибух, організований радянською владою, внаслідок чого було зруйновано Успенський собор. Завдяки аєрозйомці, проведеній у ті дні, можна побачити пошкоджену частину комплексу, а також будівлю Арсеналу.

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Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні цю локацію намагається знищити Росія.

Що відомо

"1941 рік. Наша Лавра в своєму гіршому стані. І Арсенал навпроти розвалений... Добре що якось все це все таки збереглося. Джерело: аєрозйомка німецької льотної частини", – йдеться в повідомленні.

Судячи із знімку, він був зроблений глибокої осені – на початку грудня. На фото можна дуже добре побачити, стан монастирського комплексу та будівель поруч із ним.

Підрив Києва 1941 року – проведена восени 1941 року радянська спецоперація зі знищення в окупованому німцями Києві важливих об'єктів життєзабезпечення, а також Успенського собору Києво-Печерської лаври та житлових будинків переважно на Хрещатику.

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Внаслідок вибухів та пожежі, яка тривала від 24 до 29 вересня, історичний центр Києва зазнав нищівної руйнації. Загалом у районі Хрещатика зруйнували 324 будівлі, тисячі киян залишились без даху над головою.

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.

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