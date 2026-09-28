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У мережі показали, як виглядала знищена радянськими диверсантами Києво-Печерська лавра у 1941-у році. Фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
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У мережі показали, як виглядала знищена радянськими диверсантами Києво-Печерська лавра у 1941-у році. Фото
Києво-Печерська лавра
Джерело: Вікіпедія

Восени 1941 року на території Києво-Печерської лаври стався вибух, організований радянською владою, внаслідок чого було зруйновано Успенський собор. Завдяки аєрозйомці, проведеній у ті дні, можна побачити пошкоджену частину комплексу, а також будівлю Арсеналу.

Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні цю локацію намагається знищити Росія.

Що відомо

"1941 рік. Наша Лавра в своєму гіршому стані. І Арсенал навпроти розвалений... Добре що якось все це все таки збереглося. Джерело: аєрозйомка німецької льотної частини", – йдеться в повідомленні.

Судячи із знімку, він був зроблений глибокої осені – на початку грудня. На фото можна дуже добре побачити, стан монастирського комплексу та будівель поруч із ним.

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У мережі показали, як виглядала знищена радянськими диверсантами Києво-Печерська лавра у 1941-у році. Фото

1941 рік. Успенський собор Києво-Печерської лаври та Арсенал.

Джерело: Історичний Київ

Підрив Києва 1941 року – проведена восени 1941 року радянська спецоперація зі знищення в окупованому німцями Києві важливих об'єктів життєзабезпечення, а також Успенського собору Києво-Печерської лаври та житлових будинків переважно на Хрещатику.

У мережі показали, як виглядала знищена радянськими диверсантами Києво-Печерська лавра у 1941-у році. Фото

Успенський собор.

Джерело: Вікіпедія

Внаслідок вибухів та пожежі, яка тривала від 24 до 29 вересня, історичний центр Києва зазнав нищівної руйнації. Загалом у районі Хрещатика зруйнували 324 будівлі, тисячі киян залишились без даху над головою.

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.

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