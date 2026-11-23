Контрактова площа є невід’ємною частиною історії Києва та Подолу. Завдяки фотографу Олександру Ранчукову ми можемо побачити, який вигляд мала ця місцевість у 1980-му році.

Відео дня

Світлину опублікували у Telegram-каналі спільноти "Київ Історичний". У наші дні ця локація виглядає трохи інакше.

Що відомо

"Вид на Контрактову площу з Замкової гори. Фото: Олександра Ранчукова. 1980 рік", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити який вигляд мала тоді одна з найвідоміших площ Києва. Складається враження, що історична частина Подолу буквально потопає в зелені. Крім того, можна роздивитись Труханів острів та лівий берег столиці.

Контрактова площа – одна з найстаріших у Києві, виникла ще за часів Київської Русі. У 1123–1136 роках тут було зведено церкву Богородиці Пирогощі. Після зруйнування Верхнього міста монголо-татарами центр Києва перемістився на Поділ, і Контрактова площа стала центральною. У XV столітті тут було зведено ратушу, пізніше – старовинний колодязь-фонтан "Самсон".

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Трохи історії столиці

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.