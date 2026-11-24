Старі фотографії дають нам можливість побачити Київ, якого вже, на жаль, не має. Зокрема на унікальній панорамі 1937 року ми можемо роздивитись, яким був центр столиці України до того, як його у 1941 році знищили радянські диверсанти.

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Світлину опублікували на сторінці спільноти "Клуб корінного киянина" в соцмережі Facebook. У наші дні ця локація виглядає зовсім інакше.

Що відомо

"1937 рік. Вид на нинішню вулицю Грушевського, Кабмін та Європейську площу. По обидві сторони вулиці видно старі будинки, яких вже давно немає. (з книги Дмитра Малакова "Київ 1939-1945")", – йдеться в повідомленні.

У коментарях до допису один з учасників спільноти опублікував ще одну світлину, яка є більш розширеною – на ній можна побачити весь центр, включно з Хрещатиком та будівлями, які не збереглися до наших днів. Вони були знищені восени 1941-го року радянськими диверсантами після того, як столицю України захопили німецько-нацистські війська.

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Це унікальна панорама, яка зберігала для нас Київ, якого вже більше немає.

Трохи історії столиці

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.

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