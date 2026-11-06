У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаЯкі зарплати платять в НафтогазіВ "Нафтогазі" більше мільйона в місяць платять не лише голові: OBOZ.UA дізнався про космічні зарплати навіть у філії в ЄгиптіПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятостіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра Новицького"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відеоПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало значно дешевшеІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуЕкстрені відключення світла почалися в Києві та 4 областях: всі графіки на 6 листопада"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіРютте дав прогноз, як може закінчитися війна в УкраїніРютте дав прогноз, як може закінчитися війна в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
807
У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото
Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича

Одні з найкращих знімків Києва початку 1950-х років зроблені майстром документальної фотографії Борисом Ігнатовичем. Завдяки його роботі ми можемо побачити неймовірну красу столиці України, відновленої після Другої світової війни.

Світлини опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні деякі локації виглядають інакше.

Що відомо

"Рік 1953-й. Листівки з фотографіями талановитого фотографа Ігнатовича Бориса. Кожне фото дуже добре передає красу нашого міста", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих світлинах можна побачити та впізнати відомі місця Києва, зокрема, Софійську та Європейську площі, Хрещатик та інші локації.

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,1 т.
Дощі з мокрим снігом: детальний прогноз погоди по Київщині на 6 листопада
3,1 т.
Дощі з мокрим снігом: детальний прогноз погоди по Київщині на 6 листопада
Олег ТимченкоОлег Тимченко
1,1 т.
Обшуки у працівників "Київтеплоенерго": було вилучено документи щодо проєктів за Планом енергостійкості
1,1 т.
Обшуки у працівників "Київтеплоенерго": було вилучено документи щодо проєктів за Планом енергостійкості
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
36
Мороз, сніг та ожеледиця: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада
36
Мороз, сніг та ожеледиця: прогноз погоди по Києву та області на 7 листопада
У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Рік 1953-й. Київ на фотографіях Бориса Ігнатовича. Джерело: Historical Kyiv

Борис Всеволодович Ігнатович – білорусько-український радянський фотограф, майстер документальної фотографії. Один з найзначніших художників і "формалістів" свого часу.

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.

Схожі теми
історія КиєваНовини Києва та Київської областіІсторіяІсторія УкраїниКиїв
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!