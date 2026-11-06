У мережі показали, красу Києва початку 1950-х років на знімках Бориса Ігнатовича. Фото

Одні з найкращих знімків Києва початку 1950-х років зроблені майстром документальної фотографії Борисом Ігнатовичем. Завдяки його роботі ми можемо побачити неймовірну красу столиці України, відновленої після Другої світової війни.

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Світлини опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У наші дні деякі локації виглядають інакше.

Що відомо

"Рік 1953-й. Листівки з фотографіями талановитого фотографа Ігнатовича Бориса. Кожне фото дуже добре передає красу нашого міста", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих світлинах можна побачити та впізнати відомі місця Києва, зокрема, Софійську та Європейську площі, Хрещатик та інші локації.

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Борис Всеволодович Ігнатович – білорусько-український радянський фотограф, майстер документальної фотографії. Один з найзначніших художників і "формалістів" свого часу.

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.