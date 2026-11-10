У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури

У Києві до кінця тижня синоптики прогнозують хоч і не тривале, але суттєве потепління. Вже цієї п’ятниці, 13 жовтня, у столичному регіоні повітря прогріється до +14°С.

Відео дня

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. У цей день оцікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Що розповіли синоптики

"За рахунок хмар і дощів чекаємо вночі додатню (плюсову. – Ред.) температуру, лише 10 листопада по області подекуди невеликий мінус, вдень 3-8°С тепла, а найтепліше – перед фронтом 13 листопада 9-14°С", – йдеться в повідомленні.

Варто додати, що згідно даних порталу Sinoptik, у Києві 13 листопада повітря прогріється тільки до +10°С. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Зі свого боку портал Meteofor прогнозує трохи теплішу погоду в столиці – до +10°С.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що в цей день у Київській області також очікується потепління, зокрема у Білій Церкві повітря прогріється до +12°С.

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.