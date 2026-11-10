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У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
384
У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури
У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепл

У Києві до кінця тижня синоптики прогнозують хоч і не тривале, але суттєве потепління. Вже цієї п’ятниці, 13 жовтня, у столичному регіоні повітря прогріється до +14°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. У цей день оцікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Що розповіли синоптики

"За рахунок хмар і дощів чекаємо вночі додатню (плюсову. – Ред.) температуру, лише 10 листопада по області подекуди невеликий мінус, вдень 3-8°С тепла, а найтепліше – перед фронтом 13 листопада 9-14°С", – йдеться в повідомленні.

Варто додати, що згідно даних порталу Sinoptik, у Києві 13 листопада повітря прогріється тільки до +10°С. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

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У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури

Прогноз погоди в Києві на 13 листопада. Джерело: Синоптик

Зі свого боку портал Meteofor прогнозує трохи теплішу погоду в столиці – до +10°С.

У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури

Прогноз погоди в Києві на 13 листопада. Джерело: Meteofor

Зазначимо, що в цей день у Київській області також очікується потепління, зокрема у Білій Церкві повітря прогріється до +12°С.

У Київ наприкінці тижня увірветься аномальне тепло: коли чекати різкий стрибок температури

Прогноз погоди у Київській області на 13 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Погода в попередні періоди

Кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.

Як повідомляв OBOZ.UA, кліматологи підбили підсумки весни 2026 року в Києві. Вона увійшла до двадцятки найтепліших від початку спостереження, а середньомісячна температура повітря була вище норми.

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