У Києві зупинили рух поїздів на "червоній" гілці метро: що сталося і коли відновлять

У Києві в четвер, 5 листопада, зупинили рух потягів на "червоній" лінії метрополітену. Це було зроблено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Інші гілки підземки працюють у звичайному режимі.

Що відомо

"Зміни в роботі метрополітену. Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", – йдеться в повідомленні.

У КМДА, зазначили, що "синя" та "зелена" лінії працюють у звичайному режимі. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.