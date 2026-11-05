У Києві зупинили рух поїздів на "червоній" гілці метро: що сталося і коли відновлять

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюАмериканці завдали нищівної поразки Трампу: як перемога демократів у Конгресі змінить політику США та вплине на Україну. Інтерв’ю з БезсмертнимАмериканці завдали нищівної поразки Трампу: як перемога демократів у Конгресі змінить політику США та вплине на Україну. Інтерв’ю з БезсмертнимІлюстрація - гроші, виплатаВ Україні за кілька місяців ускладнять вихід на пенсію: значна частина не зможе отримати виплати у 60 роківСкільки хвилин варити яйця, щоб вони залишалися корисними: ділимося порадамиСкільки хвилин варити яйця, щоб вони залишалися корисними: ділимося порадамиШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало значно дорожче"Не здійснилися мрії і сподівання": з'явились подробиці про 14-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Київщині. Фото"Не здійснилися мрії і сподівання": з'явились подробиці про 14-річну дівчинку, яку РФ вбила ударом по Київщині. ФотоОнколог назвала напій, який підвищує ризик семи видів раку: це не каваОнколог назвала напій, який підвищує ризик семи видів раку: це не каваБуряк для салатівЯк приготувати соковитий і солодкий буряк для салатів за 8 хвилин: ділимося двома найкращими способамиКого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отрималиКого з українських письменників номінували на Нобелівську премію та чому вони її не отримали
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Києві зупинили рух поїздів на "червоній" гілці метро: що сталося і коли відновлять

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,1 т.
У Києві зупинили рух поїздів на "червоній" гілці метро: що сталося і коли відновлять
У Києві зупинили рух поїздів на "червоній" гілці метро

У Києві в четвер, 5 листопада, зупинили рух потягів на "червоній" лінії метрополітену. Це було зроблено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Інші гілки підземки працюють у звичайному режимі.

Що відомо

"Зміни в роботі метрополітену. Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", – йдеться в повідомленні.

У КМДА, зазначили, що "синя" та "зелена" лінії працюють у звичайному режимі. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
426
У КМДА розповіли, про стан енергетики, водопостачання та опалення в Києві після обстрілів
426
У КМДА розповіли, про стан енергетики, водопостачання та опалення в Києві після обстрілів
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
381
Без опадів та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 5 листопада
381
Без опадів та прохолодно: прогноз погоди по Київщині на 5 листопада
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
360
Кличко розповів, скільки житлових будинків Києва вже підключили до опалення
360
Кличко розповів, скільки житлових будинків Києва вже підключили до опалення

Нагадаємо, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіКиївське метроКиївметро
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!