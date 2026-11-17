Уночі 17 листопада російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки рух поїздів метро на "зеленій" частково призупинено.

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Рух транспорту паралізовано між станціями Осокорки – Червоний хутір. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Що відомо про пошкодження

За інформацією столичної адміністрації, внаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену. Поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі".

Про подальші зміни в роботі метрополітену та відновлення руху між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" буде повідомлено додатково. Також у КМДА нагадали, що в разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

Чергова ніч терору

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька хвиль ракетних ударів по Києву. За попередньою інформацією, окупанти застосовували балістичні ракети "Іскандер-М".

Моніторингові канали повідомляли, що цілями атаки були мости через річку Дніпро. Близько 23:45 мер Києва Віталій Кличко повідомляв про удари по Південному та Північному мостах.

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Нагадаємо, увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.

Як повідомляв OBOZ.UA, у понеділок, 16 листопада, російські окупанти кілька разів обстріляли Дніпро. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще 18 дістали поранення, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Також у місті пошкоджені житлові будинки, загорілися автомобілі.

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