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У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет: вага кожного заряду близько пів тонни. Фото та відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет: вага кожного заряду близько пів тонни. Фото та відео
Сапери знешкодили бойові частини двох балістичних ракет

У Києві сапери знешкодили нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет, які виявили в Солом’янському районі. Вага кожного бойового заряду – близько пів тонни.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Мешканців регіону закликали не чіпати підозрілі предмети та одразу викликати спеціальні служби.

Що відомо

"Після нічної ворожої атаки на столицю у Солом’янському районі вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойові частини двох балістичних ракет. Обидві впали впритул до житлових будинків", – йдеться в повідомленні.

У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет: вага кожного заряду близько пів тонни. Фото та відео

Сапери знешкодили бойові частини двох балістичних ракет.

Джерело: Поліція Києва

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У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет: вага кожного заряду близько пів тонни. Фото та відео

Сапери знешкодили бойові частини двох балістичних ракет.

Джерело: Поліція Києва

У поліції наголосили, що вага кожного бойового заряду становить близько пів тонни. Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан.

У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет: вага кожного заряду близько пів тонни. Фото та відео

Сапери знешкодили бойові частини двох балістичних ракет.

Джерело: Поліція Києва

У Києві знешкодили бойові частини двох балістичних ракет: вага кожного заряду близько пів тонни. Фото та відео

Сапери знешкодили бойові частини двох балістичних ракет.

Джерело: Поліція Києва

Надалі, за допомогою спеціальної техніки, дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні.

Що передувало

У ніч проти вівторка, 29 вересня, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київ. Ворог вдарив по столиці балістикою, пролунала серія вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки постраждала 1 людина.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терорист РФ протягом 28 вересня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, було пошкоджено 22 об’єкти.

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