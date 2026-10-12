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У Києві змінювали рух поїздів метро та автобусів через перекриття Південного мосту: усі деталі

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,4 т.
У Києві змінювали рух поїздів метро та автобусів через перекриття Південного мосту: усі деталі
Змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття Південного мосту

У Києві в понеділок, 12 жовтня, тимчасово змінювали рух поїздів метро через перекриття руху на Південному мосту. Це ж стосується ї автобусних маршрутів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Про відновлення руху у звичайному режимі повідомимо додатково.

Що відомо

"У Києві тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту", – йдеться в повідомленні.

У КМДА уточнили, що поїзди "зеленої" лінії метро курсують на окремих ділянках:

  • між станціями "Сирець" – "Видубичі";
  • між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір".
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Автобуси №№ 22, 91 тимчасово курсують через Дарницький міст.

Згодом в КМДА повідомили, що поїзди метро відновили рух "зеленою" лінією у звичайному режимі. Автобуси №№ 22, 91 курсують з урахуванням обмежень під час повітряної тривоги.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві столична підземка під час повітряної тривоги працює як укриття – у ці моменти на платформах перебуває багато людей. Заради їх безпеки, коли небезпека існує тривалий час, змінюється рух поїздів на "червоній" лінії метро.

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