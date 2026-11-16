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У Києві зафіксували різке збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
351
У Києві зафіксували різке збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19
У Києві зафіксували збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ

У Києві за 46-й тиждень 2026 року зареєстровано понад 7,3 тисячі нових випадків захворюваності на грип та ГРВІ. Кількість хворих, порівняно з попереднім тижнем, збільшилася на 10,3%.

Про це повідомили в ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", передає пресслужба КМДА. Вакцинація залишається найефективнішим способом захисту.

Ситуація із захворюваністю

"У столиці за 46-й тиждень зареєстрували 7 316 нових випадків захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19. Тижневий показник склав 247,8, що на 54,7% нижче середнього рівня інтенсивності. У порівнянні з попереднім тижнем зросла захворюваність на 10,3% за рахунок дитячого та дорослого населення. Захворіли 3 822 дитини та 3 494 дорослі", – йдеться в повідомленні.

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Як уточнили в КМДА, також зросла захворюваність серед школярів – на 20,2% (загалом 1 971 випадок).

Порівняно з попереднім тижнем виявили і більшу кількість випадків COVID-19 – захворіла 21 особа, із яких 6 дітей. Із них госпіталізували 7 осіб. Із яких 3 дітей до 17 років.

Загалом рівень госпіталізації знизився: 54 особи, зокрема 28 дітей до 17 років. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворих не перебувало. Із початку епідемічного сезону летальних випадків від ускладнень не зареєстровано.

Як повідомляв OBOZ.UA, після перенесеного COVID-19 в організмі людини можуть активізуватися "сплячі" віруси. Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Nature, свідчить, що у сумнозвісного постковіду з’явилася чергова проблема.

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