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У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read3 хв
icon 1,4 т.
У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео
У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів
Джерело: Андрій Жигайло

У Києві в п’ятницю, 2 жовтня, було обмежено рух мостами через річку Дніпро. Внаслідок цього утворились численні затори.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. У місті зафіксовано великі затори.

Що відомо

Так, у Києві було прийнято рішення щодо обмеження руху мостами. Наразі шляхопроводи працюють наступним чином:

  • Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.
  • Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.
  • На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д на правий берег організовано міст Патона (транспорт курсує за власними схемами з відхиленням від графіка), а на лівий берег через Дарницький міст.

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Тролейбуси 2 жовтня також курсуватимуть зі змінами:

маршрут № 43: Кібернетичний центр – площа Либідська;

маршрут № 50: вул. Милославська – Дарницька площа.

Змінили рух автобуси №№ 111, 110, 112. Транспорт курсує Північним мостом у зв'язку з перекриттям руху на Подільському мостовому переході.

Також змінив рух автобус №1-М – рух організовано Північним мостом.

Внаслідок цього, у місті зафіксовано сильні затори. Водіїв та мешканців міста закликали заздалегідь обирати маршрути.

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів: де шалені затори. Подробиці, фото та відео

У Києві виник транспортний колапс через перекриття мостів.

Джерело: Андрій Жигайло

Крім того, кияни змушені пішки переходити міст між лівим і правим берегами столиці, щоб скоріше дістатися до роботи.

Нагадаємо, росія в четвер, 1 жовтня, вранці та ввечері завдавала ударів по Південному мосту Києва. По шляхопроводу агресор запустив дрони-камікадзе, прильоти яких викликали пошкодження.

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 1 жовтня, атакувала дроном школу в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого тут почалась пожежа, є руйнування. Цей навчальний заклад вже був пошкоджений у 2025 році внаслідок прильоту балістики.

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