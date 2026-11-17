Росія в ніч з 16 на 17 листопада завдала чергового удару по Києву. Внаслідок терористичної атаки в Дарницькому районі без теплопостачання залишились понад 300 житлових будинків.

Відео дня

Про це повідомив голова Дарницької районної державної адміністрації столиці Олександр Ковтунов. Фахівці вже почали ремонтні роботи.

Що відомо

"Друзі! Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження Південного мосту зазнала ушкоджень і теплова мережа. Наразі без теплопостачання залишаються 317 будинків Дарницького району", – йдеться в повідомленні.

Очільник РДА додав, що відповідні служби вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням подачі тепла до осель.

Що передувало

Увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Північному та Південному мостах у Києві. Унаслідок обстрілу рух транспорту обома шляхопроводами тимчасово перекрито.