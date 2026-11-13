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У Києві відновили рух тролейбусів: які маршрути вже працюють

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,1 т.
У Києві відновили рух тролейбусів: які маршрути вже працюють
У Києві відновили рух тролейбусів. Джерело: Київпастранс

У Києві в п’ятницю, 13 листопада, відновили роботу кілька тролейбусних маршрутів. Рух електротранспорту в столиці було зупинено 3 листопада через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Про це повідомив транспортний сервіс EasyWay. Також скасовують деякі тимчасові автобусні маршрути.

Що відомо

"Відновлюється (13 листопада. – Ред.) рух 4-х (чотирьох) тролейбусних маршрутів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що знову працюють наступні маршрути:

У Києві відновили рух тролейбусів: які маршрути вже працюють

У Києві відновили рух тролейбусів. Джерело: EasyWay

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У Києві відновили рух тролейбусів: які маршрути вже працюють

У Києві відновили рух тролейбусів. Джерело: EasyWay

Внаслідок цього, автобусні маршрути 30ТР 43ТР, 50КР 50ТР скасовують. Натомість організують автобуси 30КА та 43КА:

  • 30КА – вул. Кадетський Гай – ст. м. "Почайна";
  • 43КА – Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська".

Варто зазначити важливу деталь – станом на 9:35 на порталі EasyWay можна відслідкувати рух тролейбусів тільки на маршрутах № 50 та № 48. Щодо інших (30К та 43К) – інформації про рух та кількість одиниць транспорту наразі не має. Пасажирам варто врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів. Офіційної інформації щодо роботи громадського транспорту наразі не має.

У Києві відновили рух тролейбусів: які маршрути вже працюють

У Києві відновили рух тролейбусів. Джерело: EasyWay

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.

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