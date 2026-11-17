У Києві, станом на вівторок, 17 листопада, відновили рух громадського електротранспорту. У місті, зокрема, працюють 39 тролейбусних маршрутів.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Автобуси та тролейбуси не працювали з 3 листопада внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі.

Що відомо

"У столиці відновили рух електротранспорту. Трамваї та тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують", – йдеться в повідомленні.

За словами мера, наразі в місті працюють 39 тролейбусних маршрутів (5 не на лініях через обстріл), 17 трамвайних та 102 автобусних маршрути. Крім того, продовжують курсувати і тимчасові автобуси між правим і лівим берегами міста, щоб підсилити роботу метрополітену.

"КП "Київпастранс" оперативно реагує на зміну ситуації у столиці та за потреби коригує роботу маршрутної мережі з урахуванням пасажиропотоку на окремих напрямках",

Нагадаємо, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Тоді було прийнято рішення, що на окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.

Поступово відновлювати рух електротранспорту у Києві розпочали в понеділок, 16 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в понеділок, 16 листопада, було прийнято рішення щодо оновлення правил руху транспортом по мосту Патона. Вони стосуються роботи реверсної смуги.