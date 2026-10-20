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У Києві повністю відновили рух на "червоній" гілці метро після росіського обстрілу: як їздять потяги

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
366
У Києві повністю відновили рух на "червоній" гілці метро після росіського обстрілу: як їздять потяги
У Києві відновили повністю рух на "червоній" гілці метро після росіського обстрілу. Джерело: Андрій Жигайло

У Києві відновили рух поїздів на "червоній" лінії метро між станціями "Академмістечко" – "Лісова". На передодні, внаслідок російської атаки було пошкоджено станцію "Чернігівська", її інфраструктуру та колії.

Про це повідомили в пресслужбі столичної підземки. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців.

Що відомо

"Сьогодні вранці поїзди на "червоній" лінії знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.

В пресслужбі наголосили, що водночас станція "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково – наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки.

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Нагадаємо, що 19 жовтня, під час нічного масованого обстрілу столиці, зазнала пошкоджень станція "Чернігівська". Зокрема пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції, колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

Загалом на ділянці працювало понад 70 фахівців різних профільних служб "Київського метрополітену" аби якомога швидше ліквідувати наслідки масованого обстрілу.

Як повідомляв OBOZ.UA, у неділю ввечері, 18 жовтня, Росія розпочала атаку на Київ різними видами озброєння, зокрема балістикою. На жаль, є загибла та постраждалі, зафіксовано пошкодження.

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