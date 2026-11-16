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У Києві відновлять рух тролейбусів та трамваїв: коли транспорт повернеться на маршрути

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
954
У Києві відновлять рух тролейбусів та трамваїв: коли транспорт повернеться на маршрути
У Києві поступово відновлюють рух електротранспорту. Джерело: Вікіпедія

У Києві в понеділок, 16 листопада, починають поступово відновлювати рух тролейбусів і трамваїв. Електротранспорт зупиняли 3 листопада через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Тимчасові автобуси продовжать курсувати до кінця доби.

Що відомо

"У Києві поступово відновлюють рух електротранспорту. У другій половині дня 16 листопада фахівці "Київпастрансу" починають поступово відновлювати рух тролейбусів і трамваїв", – йдеться в повідомленні.

У КМДА наголосили, що водночас до кінця доби продовжать курсувати тимчасові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту.

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Також працюватимуть автобуси, що забезпечують перевезення пасажирів уздовж "зеленої" та "червоної" ліній метро:

  • № 1-М − ст. м. "Палац спорту" − ст. м. "Лісова";
  • № 1-МА − ст. м. "Лісова" – ст. м. "Арсенальна";
  • № 1-МД − ст. м. "Дарниця" – ст. м. "Палац спорту";
  • № 3-М − ст. м. "Видубичі" – ст. м. "Осокорки";
  • № 22-ТЛ − вул. Тростянецька – ст. м. "Либідська".

Що передувало

У Києві в п’ятницю, 13 листопада, відновили роботу кілька тролейбусних маршрутів. Вони, зокрема, сполучають правий берег із лівим.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Тоді було прийнято рішення, що на окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.

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