У Києві відновлять роботу станції метро "Чернігівська": названо дату

У Києві в п’ятницю, 23 жовтня, відновлять роботу станції метро "Чернігівська". Для пасажирів буде доступний вестибюль № 1 – вихід у напрямку станції "Дарниця".

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Про це поінформували у КП "Київський метрополітен", передає пресслужба КМДА. Об'єкт інфраструктури був атакований Росією у ніч на 19 жовтня.

Що відомо

"Завтра, 23 жовтня (п’ятниця. – Ред.), на станції метро "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 – вихід у напрямку станції "Дарниця", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, він працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27. Водночас вестибюль № 2, у напрямку станції "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирів.

Що передувало

Країна-терористка РФ у ніч з 18 на 19 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Деснянському районі було пошкоджено станцію метро "Чернігівська" та офісну будівлю.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія в ніч на 22 жовтня знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста, утворився транспортний колапс.