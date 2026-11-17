Уночі 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Північному та Південному мостах у Києві. Унаслідок обстрілу рух транспорту обома переправами тимчасово перекрито.

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Більшу частину громадського транспорту спрямовано через Подільський і Дарницький мостові переходи. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Що відомо про наслідки атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька хвиль ракетних ударів по Києву. За попередньою інформацією, окупанти застосовували балістичні ракети "Іскандер-М".

Моніторингові канали повідомляли, що ціллю атаки були мости через річку Дніпро. Близько 23:45 мер Києва Віталій Кличко повідомляв про удари по Південному та Північному мостах.

Ситуація з транспортом

Станом на ранок 17 листопада через Подільський мостовий перехід спрямовано такі маршрути:

автобуси № 21, 73 і 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус №31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 і 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка";

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Крім того, на маршруті №50 збільшено кількість тролейбусів. Через Дарницький міст курсують автобуси №22 і 91. Також у столичній адміністрації заявили, що на маршруті №22-ТР збільшено кількість автобусів.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ рух поїздів метро на "зеленій" частково призупинено. Рух транспорту паралізовано між станціями Осокорки – Червоний хутір.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.