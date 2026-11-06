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У Києві та області випав перший сніг: у мережі показали відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
126
У Києві та області випав перший сніг: у мережі показали відео
Київ та область несподівано засипало першим снігом. Ілюстративне фото. Джерело: GettyImages

Увечері 6 листопада перший сніг випав у Києві та Київській області. Інтенсивні опади спостерігалися зокрема в Бориспільському районі, де мокрий сніг укрив автомобілі, гаражі та дороги.

Відео звідти опублікував місцевий Telegram-паблік "Київський Двіж". На кадрах, оприлюднених близько 19:00, видно сильний снігопад.

На відео автомобілі та гаражі вкриваються снігом. Він не тане, а залишається на поверхнях шаром завтовшки приблизно 1–2 см. За кадром чути, як людина, що знімає відео, дивується такому снігопаду в листопаді.

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Снігопад зафіксували й у Києві. У місцевих Telegram-пабліках з'явилися відео, на яких видно, що опади в столиці були слабшими, ніж у Бориспільському районі Київської області. Водночас сніг не танув і залишався лежати на асфальті.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у суботу, 7 листопада, вночі на Київщині місцями очікується невеликий сніг. Подекуди можлива ожеледиця, тоді як удень опадів не прогнозують.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від +2 до -3 °C, а вдень становитиме 0–5 °C тепла. У столиці нічні показники сягатимуть +0...+2 °C, денні – +3...+5 °C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Також ми писали про те, що зимова погода вже панує в Карпатах. Зранку 5 листопада на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували 9 градусів морозу. На вершині було ясно, дув північний вітер зі швидкістю 4 м/с.

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