У Києві рух по мосту Патона здійснюватимуть реверсом: як регулюватимуть. Подробиці

У Києві запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.

Відео дня

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Водіїв закликали бути уважними, стежити за сигналами світлофорів і дотримуватися Правил дорожнього руху.

Що відомо

"На мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, на початковому етапі реверсивна смуга працюватиме в тестовому режимі за таким графіком:

із 7:00 до 10:00 – у напрямку з лівого берега на правий;

із 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.

У пресслужбі наголосили, що при цьому на мосту постійно лишатимуться 2 смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів.

Рух реверсивною смугою на шляхопроводі регулюватимуть спеціальні світлофори:

зелена стрілка – рух дозволено у вказаному напрямку;

червоний хрест – в’їзд на смугу заборонено;

жовта стрілка – попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка.

РЕКЛАМА

"Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху. Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби скоригують графік роботи смуги", – резюмували в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.