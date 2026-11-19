У Києві відтепер можна відстежувати рух наземного громадського транспорту навіть під час повітряних тривог. Побачити це можна за допомогою спеціальної мапи.

Відео дня

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Наразі під час повідомлення про небезпеку данні оновлюються кожні 3 хвилини

Що відомо

"КП "Київпастранс" запровадило новий функціонал, який дає змогу відстежувати рух автобусів, трамваїв і тролейбусів онлайн навіть під час повітряних тривог", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, система використовує альтернативні джерела даних, тому інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється навіть тоді, коли супутникова навігація працює нестабільно.

До нового функціоналу підключили весь рухомий склад підприємства, який працює на маршрутах столиці. Це дає змогу диспетчерській службі безперервно контролювати роботу транспорту, а пасажирам – відстежувати його рух у розділі "Транспорт online" на офіційному вебсайті. Щоб побачити мапа, перейдіть за посиланням.

РЕКЛАМА

У "Київпастрансі" зазначили, що система пройшла тестування та працює в повноцінному режимі. Водночас підприємство продовжує вдосконалювати функціонал і напрацьовує рішення для скорочення інтервалу оновлення інформації до 1-2 хвилин. Наразі під час тривог дані на мапі оновлюються кожні 3 хвилини.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві, станом на вівторок, 17 листопада, відновили рух громадського електротранспорту. Він не працював починаючи з 3 листопада внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі.

Головні історії дня