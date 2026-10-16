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У Києві розпочався опалювальний сезон: де тепло з’явиться першим

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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У Києві розпочався опалювальний сезон: де тепло з’явиться першим
У Києві розпочався опалювальний сезон

У Києві в п’ятницю, 16 жовтня, офіційно розпочався опалювальний сезон. Спочатку тепло з’явиться у закладах соціальної сфери.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Місто провело усі необхідні роботи для цього.

Що відомо

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, – для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, не значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.", – йдеться в повідомленні.

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Мер додав, що підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

Нагадаємо, українці можуть отримати житлову субсидію на придбання дров. Максимальний розмір виплати – 9 205 грн, чого має вистачити на 2 тонни палива. Втім, право на таку допомогу мають не всі – субсидія призначена лише для тих, чий дохід не покриває витрати на опалення.

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими перевірити системи опалення, забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби.

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