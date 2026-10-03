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У Києві п’яний слюсар викрав трамвай, щоб покататися: його затримали. Фото та відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 819
У Києві п’яний слюсар викрав трамвай, щоб покататися: його затримали. Фото та відео
У Києві п’яний слюсар викрав з депо трамвай

У Києві слюсар депо, за інформацією слідства, викрав трамвай, щоб покататися на ньому. У крові любителя громадського електротранспорту виявили 1,41 проміле алкоголю.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення від диспетчерки трамвайного депо про зникнення резервного трамвая з території підприємства.

Поліцейські встановили, що громадський транспорт викрав 20-річний юнак, який працює у слюсарем механізованого складу депо. Увечері, переконавшись, що поблизу нікого немає, він зайшов до кабіни, запустив його та поїхав одним із маршрутів у напрямку станції метро "Бориспільська".

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У Києві п’яний слюсар викрав трамвай, щоб покататися: його затримали. Фото та відео

У Києві п’яний слюсар викрав з депо трамвай. Джерело: Поліція Києва

Щоб припинити рух електротранспорту, працівникам довелось знеструмити контактну мережу. Після цього вагон зупинився, а поліцейські затримали порушника.

"Під час перевірки чоловіка на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 1,41 проміле. Під час спілкування з поліцейськими ділок пояснив свій вчинок тим, що незаконно заволодів трамваєм, оскільки йому дуже подобається їздити на цьому виді транспорту", – додали в поліції.

За цим фактом розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

У Києві п’яний слюсар викрав трамвай, щоб покататися: його затримали. Фото та відео

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали двох студентів, які, за інформацією слідства, причетні до викрадення транспорту компанії з прокату авто. Крім того, порушники зняли з машини частину деталей, зокрема, колеса.

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