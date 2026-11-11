У Києві працівник автомийки викрав два авто клієнтів, побився з водієм і розбив Mercedes, тікаючи від поліції. Подробиці та фото

У Києві затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, викрав два легковика. Нетверезий працівник автомийки влаштував нічні пригоди на автомобілях клієнтів, щоб купити алкоголь – одну з машин він розбив.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями до них близько 2:00 надійшов виклик про бійку на вулиці Миропільській. Патрульні, які прибули на місце події, виявили лише покинуту автівку KIA.

Було встановлено, що п'яний працівник автомийки взяв легковик, який належить клієнту, щоб з'їздити до магазину за алкоголем. На зворотному шляху машина заглухла, і чоловік попросив допомоги в проїжджаючого водія. Проте, розмова швидко переросла в бійку, після чого водій викликав правоохоронців і поїхав додому.

Не зумівши завести KIA, зловмисник пішки повернувся на роботу, взяв ключі від чужого Mercedes-Benz і поїхав "рятувати" першу автівку.

"Проте дорогою Mercedes без номерних знаків помітив екіпаж патрульної поліції. Водій ігнорував вимоги зупинитися, тому правоохоронці розпочали переслідування. Втікаючи від погоні, водій не впорався з керуванням, врізався в перешкоду та розбив машину", – уточнили в пресслужбі.

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Правоохоронці затримали 32-річного киянина – за фактом викрадення авто йому повідомили про підозру.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали підлітка, який, за інформацією слідства, під час російської ракетної атаки викрав автомобіль. Після цього 16-річний порушник скоїв ДТП на ньому та втік з місця події.

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