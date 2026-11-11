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У Києві працівник автомийки викрав два авто клієнтів, побився з водієм і розбив Mercedes, тікаючи від поліції. Подробиці та фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,0 т.
У Києві працівник автомийки викрав два авто клієнтів, побився з водієм і розбив Mercedes, тікаючи від поліції. Подробиці та фото
Порушником виявився працівник автомийки

У Києві затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, викрав два легковика. Нетверезий працівник автомийки влаштував нічні пригоди на автомобілях клієнтів, щоб купити алкоголь – одну з машин він розбив.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями до них близько 2:00 надійшов виклик про бійку на вулиці Миропільській. Патрульні, які прибули на місце події, виявили лише покинуту автівку KIA.

Було встановлено, що п'яний працівник автомийки взяв легковик, який належить клієнту, щоб з'їздити до магазину за алкоголем. На зворотному шляху машина заглухла, і чоловік попросив допомоги в проїжджаючого водія. Проте, розмова швидко переросла в бійку, після чого водій викликав правоохоронців і поїхав додому.

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У Києві працівник автомийки викрав два авто клієнтів, побився з водієм і розбив Mercedes, тікаючи від поліції. Подробиці та фото

П'яний працівник автомийки катався на машинах клієнтів. Джерело: Поліція Києва

Не зумівши завести KIA, зловмисник пішки повернувся на роботу, взяв ключі від чужого Mercedes-Benz і поїхав "рятувати" першу автівку.

У Києві працівник автомийки викрав два авто клієнтів, побився з водієм і розбив Mercedes, тікаючи від поліції. Подробиці та фото

П'яний працівник автомийки взяв легковик клієнта. Джерело: Поліція Києва

"Проте дорогою Mercedes без номерних знаків помітив екіпаж патрульної поліції. Водій ігнорував вимоги зупинитися, тому правоохоронці розпочали переслідування. Втікаючи від погоні, водій не впорався з керуванням, врізався в перешкоду та розбив машину", – уточнили в пресслужбі.

У Києві працівник автомийки викрав два авто клієнтів, побився з водієм і розбив Mercedes, тікаючи від поліції. Подробиці та фото

Чоловік розбив Mercedes клієнта, тікаючи від поліції. Джерело: Поліція Києва

Правоохоронці затримали 32-річного киянина – за фактом викрадення авто йому повідомили про підозру.

У Києві працівник автомийки викрав два авто клієнтів, побився з водієм і розбив Mercedes, тікаючи від поліції. Подробиці та фото

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали підлітка, який, за інформацією слідства, під час російської ракетної атаки викрав автомобіль. Після цього 16-річний порушник скоїв ДТП на ньому та втік з місця події.

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