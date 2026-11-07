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У Києві повністю перекрили Північний міст після атаки ворога: що відомо. Відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
165
У Києві повністю перекрили Північний міст після атаки ворога: що відомо. Відео
У Києві повністю перекрили Північний міст. Джерело: Вікіпедія

У Києві внаслідок російської терористичної атаки в суботу, 7 листопада, було пошкоджено Північний міст. Через це рух транспорту шляхопроводом тимчасово зупинили в обидва боки.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

"Київ. До уваги учасників дорожнього руху. Рух транспорту тимчасово перекритий: мостом Північним в обох напрямках; вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела до перехрестя з вулицею Світлодарською)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада Росія завдала балістичного удару по столиці, внаслідок чого, зокрема, був пошкоджений Північний міст. За словами мера Віталія Кличка, фахівці досліджують ступінь пошкоджень.

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Пізніше міський голова повідомив, що на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники. На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. Вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені 5 вантажних автомобілів.

Згодом в КМДА повідомили, що рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Водночас через часті та значні коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метро можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Також можливі короткочасні зупинки ескалаторів.

Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься.

Що передувало

Увечері пʼятниці, 6 листопада, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів. Також, за даними влади, сусідній Броварський район був під атакою БпЛА. У ніч проти 7 листопада в регіоні знову було гучно.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія готує новий удар по Україні. За даними розвідки, ворог планує атакувати енергетику, мости через Дніпро та цивільну інфраструктуру.

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