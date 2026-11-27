У Шевченківському районі Києва у п'ятницю, 27 листопада, на Софійській площі почали встановлювати новорічну ялинку. Долучитися до монтажних робіт можуть усі охочі.

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Про це повідомили медіа з посиланням на президента компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні заходи в столиці, Ігоря Добруцького. Святкове дерево буде заввишки 18 метрів.

Що відомо

Так, 27 листопада на Софійській площі, розпочали роботи з встановлення головної новорічної ялинки країни. За словами Добруцького, монтаж конструкції триватиме три дні, а прикрасити ялинку планують до 5 грудня. Допомогти зібрати близько 3 тисяч хвойних гілок запрошують усіх охочих.

"Волонтерів, я думаю, буде щонайменше 500. 27-го ми чекаємо всіх, але не раніше 12:30–13:00", – додав він.

Новорічне дерево буде заввишки 18 метрів, а концепція оздоблення – "Світло всередині", декор стриманий.

Засвітять ялинку планують 6 грудня, на День святого Миколая. Додаткових локацій і фотозон поруч із ялинкою не планують. Працюватиме лише одна ятка, де можна буде придбати гарячі напої. Через складну ситуацію в енергосистемі ялинка працюватиме автономно. Гірлянди, як і торік, світитимуть до 22:00.

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Він додав, що як і протягом останніх 13 років, цьогоріч головну ялинку країни встановлять у Києві коштом меценатів.

Як повідомляв OBOZ.UA, підготовка до різдвяних та новорічних свят традиційно починається з вибору стилістики для головного символу зимових урочистостей. На Різдво 2026 року серед трендів ялинкового декору – бордовий із зістареним золотом, кремовий із шоколадним коричневим та темно-синій зі сріблом. Детальніше – у нашому матеріалі.

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