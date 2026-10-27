У Києві побудують комбіновані водні переправи через Дніпро: Кличко розповів подробиці

У Києві реалізують проєкт будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. Гроші на це – 1 млрд грн – винайде та виділить місто

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також було розглянуто питання облаштування укриттів.

Що відомо

"Сьогодні відбулася Рада оборони столиці. Серед питань, які розглянули, зокрема – реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову", – йдеться в повідомленні.

Як уточнив Кличко, місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. Місто, за рекомендацією уряду, віднайде кошти – 1 млрд грн на цей проєкт.

Крім того, на Раді оборони Києва також було розглянуто питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює. Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.

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Також, за словами мера, під час засідання обговорили питання утримання, будівництва та облаштування укриттів у столиці, зокрема – встановлення мобільних об’єктів цивільного захисту.

"Я ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам", – резюмував Кличко.

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