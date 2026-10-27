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У Києві побудують комбіновані водні переправи через Дніпро: Кличко розповів подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
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195
У Києві побудують комбіновані водні переправи через Дніпро: Кличко розповів подробиці
Віталій Кличко анонсував будівництво водних переправ через Дніпро в Києві

У Києві реалізують проєкт будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. Гроші на це – 1 млрд грн – винайде та виділить місто

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Також було розглянуто питання облаштування укриттів.

Що відомо

"Сьогодні відбулася Рада оборони столиці. Серед питань, які розглянули, зокрема – реалізація проєкту будівництва комбінованих водних переправ через річку Дніпро та підʼїзних шляхів до них. З цією ініціативою, нагадаю, виступила держава. І уряд ухвалив відповідну постанову", – йдеться в повідомленні.

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Як уточнив Кличко, місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація. Місто, за рекомендацією уряду, віднайде кошти – 1 млрд грн на цей проєкт.

Крім того, на Раді оборони Києва також було розглянуто питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці, з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які ворог посилює. Зокрема, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.

Також, за словами мера, під час засідання обговорили питання утримання, будівництва та облаштування укриттів у столиці, зокрема – встановлення мобільних об’єктів цивільного захисту.

"Я ще раз наголосив, що в середині жовтня на колегії КМДА доручив головам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів. Та не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів. І перерозподілити кошти в межах бюджетів, виділених районам", – резюмував Кличко.

Як повідомляв OBOZ.UA, після чергового ракетного удару в ніч на 27 жовтня в Києві було пошкоджено інфраструктуру метрополітену. Однак завдяки зусиллям фахівців вдалося частково відновити рух транспорту.

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