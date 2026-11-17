У Києві у вівторок, 17 листопада, частково відновили рух Південним мостом. Транспорт може їхати з лівого на правий берег, але з обмеженням по вазі.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водіям варто врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Що відомо

"Частково відновлюємо рух Південним мостом. За результатами обстеження конструкцій споруди фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом у напрямку з лівого на правий берег Києва", – йдеться в повідомленні.

Мер уточнив, що рух із регульованим інтервалом дозволено:

автотранспорту масою до 10 тонн включно ;

; громадському транспорту загальною масою до 18 тонн.

Рух же з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини мосту.

Кличко додав, що наразі фахівці опрацьовують матеріали обстеження і виконують необхідні розрахунки для оцінки технічного стану та несної здатності пошкоджених конструкцій. Фахівці КП "Київавтошляхміст" продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та відновлення пошкоджених мостових конструкцій.

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Що передувало

Увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.

Як повідомляв OBOZ.UA, було прийнято рішення, що Північний та Південний мости Києва тимчасово закриті для транспорту після чергової терористичної атаки РФ у ніч на 17 листопада. Наразі на шляхопроводах працюють фахівці, щоб визначити ступінь пошкоджень цих споруд.

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