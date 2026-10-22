У Києві перекрили рух Південним мостом в обох напрямках: що відомо
У Києві в четвер, 22 жовтня, тимчасово перекрито в обох напрямках рух Південним мостом. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з безпековою ситуацією.
Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.
Що відомо
"До уваги громадян! У зв’язку з безпековою ситуацією рух Південним мостом тимчасово перекрито в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.
Крім того, за інформацією КП "Київпастранс", через перекриття шляхопровода, змінено рух автобусів №№ 22, 91. Вони їздитимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.
Згідно оприлюдненої в КМДА раніше інформації, на "зеленій" лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії буде забезпечено наявними рухомим складом, що залишився на ніч у тунелях. Інтервали між поїздами можуть будуть збільшені.
Що передувало
Увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву, які тривали всю ніч. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є жертва, постраждалі та руйнування.
Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок російської атаки уніч на 22 жовтня тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста. На дорогах міста утворився транспортний колапс.
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