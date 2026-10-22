Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія вдарила по Києву балістикою після перемовин, є жертва, постраждали десятки людей: Зеленський відреагував на атакуРосія вдарила по Києву балістикою після перемовин, є жертва, постраждали десятки людей: Зеленський відреагував на атакуЩо відомо про бізнес ЗлочевськогоІмперія на надрах: як родина Злочевського заробляє мільярди та уникає відповідальностіЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані ГенштабуШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріБез батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. ФотоБез батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. ФотоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівІлюстрація - українці в ПольщіЗарплати цих біженців з України в Польщі вищі, ніж у місцевих: хто заробляє найбільшеРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відеоУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

У Києві перекрили рух Південним мостом в обох напрямках: що відомо

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,1 т.
У Києві перекрили рух Південним мостом в обох напрямках: що відомо
У Києві перекрили рух Південним мостом в обох напрямках

У Києві в четвер, 22 жовтня, тимчасово перекрито в обох напрямках рух Південним мостом. Відповідне рішення було прийнято у зв’язку з безпековою ситуацією.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Що відомо

"До уваги громадян! У зв’язку з безпековою ситуацією рух Південним мостом тимчасово перекрито в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за інформацією КП "Київпастранс", через перекриття шляхопровода, змінено рух автобусів №№ 22, 91. Вони їздитимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,2 т.
Місцями невеликий дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 22 жовтня
1,2 т.
Місцями невеликий дощ: детальний прогноз погоди по Київщині на 22 жовтня
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
588
Від 700 до 1400 грн за поїздку: у Києві ціни на таксі "злетіли" до небес. Фото
588
Від 700 до 1400 грн за поїздку: у Києві ціни на таксі "злетіли" до небес. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,5 т.
Архітектурні пам’ятки Києва, які ми втратили назавжди: архівні фото 1920-40-х років та історія
1,5 т.
Архітектурні пам’ятки Києва, які ми втратили назавжди: архівні фото 1920-40-х років та історія

Згідно оприлюдненої в КМДА раніше інформації, на "зеленій" лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії буде забезпечено наявними рухомим складом, що залишився на ніч у тунелях. Інтервали між поїздами можуть будуть збільшені.

Що передувало

Увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву, які тривали всю ніч. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є жертва, постраждалі та руйнування.

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок російської атаки уніч на 22 жовтня тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста. На дорогах міста утворився транспортний колапс.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіПівденний містметрополіція
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел